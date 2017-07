FOYLE CUP: Day Five football results

Results from Day Five of the Foyle Cup:

Under 9

Glentoran Ac Colts 0 v 0 B Peacock YL ( B Peacock 5 - 4 on pens) , Ballymoney Utd 3 v 2 Milford Utd, Kilmac Acad 0 v 3 Limavady Utd, Mfelt Sky B 3 v 1 Glentoran Ac, Letterkenny R 2 v 2 Ballinmallard FC (Ballinmallard won 5-4 on pens), Coleraine FC 0 v 1 Tristar FC, Illistrin FC 3 v 1 Ballyraine FC, Mfelt S Blue Colts 3 v 2 Maiden City, Strabane Ath 1 v 6 Sion Swifts B, Newhill Fc 1 v 1 Aileach FC (Newhillwon 3-1 on pens), Portrush FC 3 v 0 Glen Rovers, Lagan Harps 2 v 0 Ballinamallard Colts, Ballymoor FC 0 v 2 Illistrin Colts, Limavady Utd Colts 0 v 0 Culmore FC (Limavady won 3-2 on pens), Hillsborough B. 1 v 1 Don Boscos (Hillborough won 2-1 on pens), Foyle Harps 2 v 3 Oxford Utd, Carn FC 4 v 0 Phoenix Ath, Tristar Jun 4 v 3 Mountjoy Utd, Lagan Harps Colts 0 v 0 Killea FC (Killea won 3-2 on pens), Newell FC 0 v 2 Moyola Pk FC, Ballyraine Colts FC 9 v 0 Corinthians, Clooney SS 3 v 1 Strabane Colts, Sion Swifts 5 v 1 Don Bosco Colts, Trojans FC 1 v 3 Tristar Colts

Under 10

Eglinton Eagles 4 v 0 Leterkenny R, Aileach FC 0 v 0 Mfelt S B colts (Mfelt won 3-2 on pens), Foyle Harps 0 v 2 Limavady U.Colts, Oxford Colts 2 v 3 Strabane Ath, Glen Rovers 0 v 0 Oliver Pkt Jun (Glen Rovers won 4-2 on pens), Carniny Y 0 v 1 Quigley PS, Eglinton Eagles 2 v 1 Mfelt S B. Colts, Leterkenny R 0 v 3 Aileach FC, Foyle Harps 1 v 9 Oxford Colts, Limavady U.Colts 2 v 3 Strabane Ath, Phoenix Ath 0 v 1 South Donegal SB, Sion Swifts 5 v 0 Don Bosco Colts, Lagan Harps 3 v 2 Ballymoney Utd, Tristar Colts 0 v 8 Hillsboro BoysJun, Clooney SS 1 v 4 Hillsboro B Colts, Mountjoy Utd 4 v 2 Carn FC, Glen Rovers 0 v 2 South Donegal SB, Quigley PS 0 v 5 Sion Swifts, Lagan Harps 1 v 0 Hillsboro BoysJun, Ballymoney Utd 4 v 1 Tristar Colts, Hillsboro B Colts 0 v 4 Mountjoy Utd, Clooney SS 0 v 2 Carn FC, Oliver Pkt Jun 0 v 0 Phoenix Ath (Oliver Pkt won 5-4 on pens), Carniny Y 5 v 0 Don Bosco Colts, Dungiven Celtic 2 v 0 Tristar FC, Oxford Utd 0 v 1 Hillsboro Boys, Cockhill Celtic 1 v 1 Ballinamallard FC (Ballinamallard won 3-2 on pens), Trojans FC 2 v 2 Limavady Utd (Limavady won 5-4 on pens), Northend Utd 0 v 1 Ballyraine Colts, Coleraine FC 3 v 0 Clooney SS Colts, Illistrin FC 2 v 3 Kick Start FC, East Coast Strs 0 v 3 Ballyraine FC, Ballymoor FC 3 v 0 Illies Celtic, Clonmany Shamrocks 4 v 1 B Peacock YL, Mfelt S B. Colts 3 v 2 Limavady U.Colts, Aileach FC 0 v 2 Oxford Colts

Under 11

Kick Start 0 v 0 Milford Utd (Kickstart won 4-2 on pens), Tristar Colts 0 v 2 Killea FC, Fintown Harps 1 v 0 Dungiven Celtic, East Coast Strikers 4 v 2 Cappry Rovers, Maiden City 4 v 0 Dergview FC, Oliver Pkt Colts 0 v 2 Rosario FC, Kick Start 0 v 0 Killea FC (Kickstart won 4-2 on pens), Milford Utd 1 v 1 Tristar Colts (Tristar won 5-4 on pens), Fintown Harps 1 v 1 East Coast Strikers (Fintown won 2-1 on pens), Dungiven Celtic 2 v 0 Cappry Rovers, Hillsboro Boys Colts 1 v 0 Trojans FC, Oxford Colts 1 v 0 Newbuildings FC, South Donegal SB 0 v 0 S.B. (Magherafelt won 3-0 on pens), FC Corinthians 3 v 0 Newtowne Y, Eglinton Eagles 0 v 0 Bonagee Utd (Bonagee won 2-0 on pens), Culmore FC 0 v 0 Ballymoor FC (Culmore won 3-2 on pens), Maiden City 0 v 0 Hillsboro Boys Colts (Maiden City won 4-2 on pens) , Oliver Pkt Colts 2 v 0 Newbuildings FC, Magherafelt S.B. 5 v 0 FC Corinthians, South Donegal SB 3 v 0 Newtowne Y, Bonagee Utd 0 v 1 Culmore FC, Eglinton Eagles 1 v 0 Ballymoor FC, Dergview FC 2 v 1 Trojans FC, Rosario FC 4 v 0 Oxford Colts, Inishowen YL 1 v 0 Ballinamallard Fc, Dungannon Utd 0 v 0 Glentoran Ac (Dungannon won 5-4 on pens), llistrin FC 0 v 1 Tristar FC, Bt Stars FC 0 v 1 Warrenpoint T, Foyle Harps FC 2 v 1 Finn Harps, Hamilton Acad. 2 v 1 Roe Valley Y, Clooney SS 1 v 0 Sion Swifts, Kilmac Ac 1 v 0 Limavady U Y, Raphoe Town 1 v 1 Drumkeen Utd (Drumkeen won 5-4 on pens), Oliver Pkt FC 4 v 1 Ballymoney Utd, B Peacock YL 1 v 0 Strabane Ath, Oxford Utd 1 v 0 Lagan Harps, Coleraine FC 1 v 1 Ballyraine Utd (Ballyraine won 5-4 on pens), Mid Ulster YL 3 v 0 Don Boscos, Hillsbor Boys 2 v 1 Ballycastle Utd, Top of Hill Celtic 1 v 0 Larne Y, Cappry Rovers 2 v 0 Milford Utd, Fintown Harps 2 v 1 Kick Start, Dergview FC 0 v 2 Oliver Pkt Colts, Maiden City 0 v 2 Rosario FC

Under 12

Derry Colts 1 v 5 Sheff Utd, Rosario FC 2 v 1 Warrenpoint Town, Tristar FC 0 v 2 Letterkenny &Dist, B Peacock YL 6 v 0 Inishowen YL, Donegal SB 1 v 1 Ballinamallard FC (Ballinamallard won 3-2 on pens), Dergview FC 0 v 7 Mid Ulster YL, Clifonville FC 3 v 0 Armagh City, Foyle Harps 1 v 5 Dungannon Utd,

Under 13

Mfelt Sky Blues 1 v 2 Limavady Utd, Ballinamallard FC 4 v 0 TUS Altenberge (DE), Derry Colts 4 v 0 Sion Swifts, Glenavon FC 2 v 2 Donegal SB (Donegal won 4-3 on pens), Tristar FC 0 v 8 Cabinteeley FC, St Marys FC 0 v 1 Partick Thistle, Mid Ulster YL 1 v 2 Coleraine FC, Roe Valley 3 v 2 Foyle Harps, Ballycastle Y 0 v 9 Altrincham FC, Fivemiletown Utd 1 v 2 Oliver Pkt, B Peacock YL 1 v 6 Carniny Youth

Under 14

St Mary’s FC 0 v 2 Donegal SBoys, Celtic FC 8 v 0 South Donegal SB, Oxford Utd 1 v 2 B Peacock YL, Oliver Pkt 0 v 2 Derry Colts, Tampa Bay 3 v 0 Finn Harps

Under 15

Tobermore United 0 v 3 Culmore FC

Under 16

Dallas FC 1 v 2 Oliver Pkt FC, Oxford Utd 2 v 2 First Choice Soccer (First Choice won 4-3 on penalties), Donegal SB 0 v 1 Aileach FC, Finn Harps 2 v 0 Ballymacash R, Draperstown FC 0 v 0 Ballycastle Y (Draperstown won 5-4 on penalties), Lisahally FC 2 v 0 Limavady Utd Colts, B Peacock YL 0 v 3 Warrenpoint Town, Sion Swifts 1 v 2 Everton America