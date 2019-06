Champions Linfield host Institute on opening day as fixtures are released

Champions Linfield will begin their defence of the Danske Bank Premiership with a home game against Institute on Saturday 10 August.

The fixtures for the new campaign were released on Wednesday morning with some intriguing ties on the opening day.

Managerless Coleraine will entertain Cliftonville, Crusaders host newly-promoted Carrick Rangers, last year's runners-up Ballymena United travel to Dungannon Swifts, Glenavon take on Glentoran, and high-flying Larne welcome Warrenpoint Town to Inver Park.

The teams are back in action again three days later with another real cracker in store as Ballymena welcome the Blues to Warden Street.

There's an East Antrim derby as Carrick host Larne, Coleraine travel to Glentoran, Cliftonville entertain Gary Hamilton's Glenavon, Institute face Dungannon and Crusaders are on the road to Warrenpoint.

DANSKE BANK PREMIERSHIP

Saturday 10 August 3pm

Coleraine v Cliftonville

Crusaders v Carrick Rangers

Dungannon Swifts v Ballymena United

Glenavon v Glentoran

Larne v Warrenpoint Town

Linfield v Institute

Tuesday 13 August 7.45pm

Ballymena United v Linfield

Carrick Rangers v Larne

Cliftonville v Glenavon

Glentoran v Coleraine

Institute v Dungannon Swifts

Warrenpoint Town v Crusaders

Saturday 17 August 3pm

Cliftonville v Crusaders

Dungannon Swifts v Glentoran

Glenavon v Warrenpoint Town

Institute v Carrick Rangers

Larne v Ballymena United

Linfield v Coleraine

Saturday 24 August 3pm

Ballymena United v Glentoran

Carrick Rangers v Cliftonville

Coleraine v Institute

Crusaders v Larne

Dungannon Swifts v Glenavon

Linfield v Warrenpoint Town

Saturday 31 August 3pm

Carrick Rangers v Ballymena United

Crusaders v Dungannon Swifts

Glenavon v Coleraine

Glentoran v Institute

Larne v Linfield

Warrenpoint Town v Cliftonville

Saturday 7 September 3pm

Ballymena United v Warrenpoint Town

Cliftonville v Linfield

Coleraine v Dungannon Swifts

Glenavon v Carrick Rangers

Glentoran v Larne

Institute v Crusaders



Saturday 14 September 3pm

Ballymena United v Coleraine

Crusaders v Glenavon

Dungannon Swifts v Cliftonville

Institute v Larne

Linfield v Glentoran

Warrenpoint Town v Carrick Rangers

Saturday 21 September 3pm

Carrick Rangers v Linfield

Cliftonville v Institute

Coleraine v Crusaders

Glenavon v Ballymena United

Glentoran v Warrenpoint Town

Larne v Dungannon Swifts

Saturday 28 September 3pm

Ballymena United v Cliftonville

Coleraine v Larne

Crusaders v Glentoran

Dungannon Swifts v Carrick Rangers

Linfield v Glenavon

Warrenpoint Town v Institute

Saturday 5 October 3pm

Carrick Rangers v Coleraine

Crusaders v Linfield

Glentoran v Cliftonville

Institute v Ballymena United

Larne v Glenavon

Warrenpoint Town v Dungannon Swifts

Saturday 12 October 3pm

Ballymena United v Crusaders

Cliftonville v Larne

Coleraine v Warrenpoint Town

Dungannon Swifts v Linfield

Glenavon v Institute

Glentoran v Carrick Rangers

Saturday 19 October 3pm

Carrick Rangers v Dungannon Swifts

Crusaders v Coleraine

Institute v Cliftonville

Larne v Glentoran

Linfield v Ballymena United

Warrenpoint Town v Glenavon

Saturday 26 October 3pm

Carrick Rangers v Warrenpoint Town

Cliftonville v Dungannon Swifts

Coleraine v Linfield

Glenavon v Crusaders

Glentoran v Ballymena United

Larne v Institute

Saturday 2 November 3pm

Ballymena United v Larne

Crusaders v Institute

Dungannon Swifts v Coleraine

Glenavon v Cliftonville

Linfield v Carrick Rangers

Warrenpoint Town v Glentoran



Saturday 9 November 3pm

Ballymena United v Carrick Rangers

Cliftonville v Warrenpoint Town

Coleraine v Glenavon

Institute v Glentoran

Larne v Crusaders

Linfield v Dungannon Swifts

Saturday 16 November 3pm

Carrick Rangers v Crusaders

Cliftonville v Ballymena United

Dungannon Swifts v Larne

Glentoran v Glenavon

Institute v Linfield

Warrenpoint Town v Coleraine

Saturday 23 November 3pm

Ballymena United v Institute

Coleraine v Carrick Rangers

Crusaders v Warrenpoint Town

Glenavon v Linfield

Glentoran v Dungannon Swifts

Larne v Cliftonville

Saturday 30 November 3pm

Carrick Rangers v Glenavon

Cliftonville v Glentoran

Dungannon Swifts v Crusaders

Institute v Coleraine

Linfield v Larne

Warrenpoint Town v Ballymena United

Saturday 7 December 3pm

Carrick Rangers v Institute

Coleraine v Glentoran

Crusaders v Ballymena United

Dungannon Swifts v Warrenpoint Town

Glenavon v Larne

Linfield v Cliftonville

Saturday 14 December 3pm

Ballymena United v Dungannon Swifts

Cliftonville v Carrick Rangers

Glentoran v Crusaders

Institute v Glenavon

Larne v Coleraine

Warrenpoint Town v Linfield

Saturday 21 December 3pm

Ballymena United v Glenavon

Carrick Rangers v Glentoran

Cliftonville v Coleraine

Dungannon Swifts v Institute

Linfield v Crusaders

Warrenpoint Town v Larne



Thursday 26 December 3pm

Coleraine v Ballymena United

Crusaders v Cliftonville

Glenavon v Dungannon Swifts

Glentoran v Linfield

Institute v Warrenpoint Town

Larne v Carrick Rangers

Saturday 28 December 3pm

Coleraine v Linfield

Crusaders v Dungannon Swifts

Glenavon v Warrenpoint Town

Glentoran v Ballymena United

Institute v Carrick Rangers

Larne v Cliftonville

Saturday 1 January 3pm

Ballymena United v Larne

Carrick Rangers v Coleraine

Cliftonville v Glenavon

Dungannon Swifts v Glentoran

Linfield v Institute

Warrenpoint Town v Crusaders

Saturday 11 January 3pm

Cliftonville v Linfield

Coleraine v Crusaders

Dungannon Swifts v Ballymena United

Glenavon v Institute

Glentoran v Warrenpoint Town

Larne v Carrick Rangers

Saturday 18 January 3pm

Ballymena United v Glenavon

Carrick Rangers v Cliftonville

Crusaders v Larne

Institute v Glentoran

Linfield v Dungannon Swifts

Warrenpoint Town v Coleraine

Saturday 25 January 3pm

Carrick Rangers v Warrenpoint Town

Coleraine v Cliftonville

Crusaders v Ballymena United

Dungannon Swifts v Institute

Larne v Glentoran

Linfield v Glenavon

Saturday 8 February 3pm

Ballymena United v Carrick Rangers

Cliftonville v Dungannon Swifts

Glenavon v Crusaders

Glentoran v Coleraine

Institute v Larne

Warrenpoint Town v Linfield

Friday 14 February 7.45pm

Ballymena United v Linfield

Coleraine v Glenavon

Crusaders v Cliftonville

Dungannon Swifts v Larne

Glentoran v Carrick Rangers

Warrenpoint Town v Institute

Saturday 22 February 3pm

Carrick Rangers v Dungannon Swifts

Cliftonville v Ballymena United

Glenavon v Glentoran

Institute v Coleraine

Larne v Warrenpoint Town

Linfield v Crusaders

Saturday 7 March 3pm

Ballymena United v Coleraine

Carrick Rangers v Linfield

Crusaders v Institute

Dungannon Swifts v Warrenpoint Town

Glentoran v Cliftonville

Larne v Glenavon

Saturday 14 March 3pm

Coleraine v Dungannon Swifts

Crusaders v Glentoran

Glenavon v Carrick Rangers

Institute v Cliftonville

Linfield v Larne

Warrenpoint Town v Ballymena United

Saturday 21 March 3pm

Ballymena United v Institute

Carrick Rangers v Crusaders

Cliftonville v Warrenpoint Town

Dungannon Swifts v Glenavon

Glentoran v Linfield

Larne v Coleraine