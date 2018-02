GAA: Moy win Intermediate Championship

MOY 1-10 MICHAEL GLAVEYS 0-7

Moy Tír Na nÓg became the first Tyrone side since Cookstown Fr. Rocks in 2013 to lift the All-Ireland intermediate club football title against Michael Glaveys.

Scorers for Moy Tír Na nÓg: Sean Cavanagh 0-5 (0-5f), Ryan Coleman 0-2, Harry Loughran 1-0, Eunan Deeney 0-1 (0-1 45), Harry Loughran 0-1, Conall Duffy 0-1.

Scorers for Michael Glaveys: Andrew Glennon 0-6 (0-4f), Stephen Comer 0-1.

Moy Tír Na nÓg

1. Nathan Brady

4. Thomas Conlon

3. Tomas McNicholl

2. Patrick Mackle

6. Niall Conlon

17. Adam Currie

5. Mark Gribbin

7. Eunan Deeney

8. Colm Cavanagh

10. Declan Conroy

20. Emmett Rafferty

9. Tom Loughran

13. Ryan Coleman

14. Sean Cavanagh

11. Harry Loughran

Subs

15. Conall Duffy for Conroy (52)

18. Aaron Donaghy for Rafferty (59)

21. Karol McQuade for Coleman (61)

28. Diarmuid McKeown for Currie (63)

29. Kris Kavanagh for Deeney (63)

23. Ryan O’Neill for Conlon (65)

Michael Glaveys

1. Darren O’Malley

4. Liam Cregg

3. Shane O’Malley

10. Tom Murphy

7. David Frayne

5. Gary Patterson

2. Neil Morris

9. John Finan

8. Caoileann Fitzmaurice

6. Conor Hussey

11. Stephen Comer

12. Dylan Ruane

13. Ryan Coleman

14. Andrew Glennon

15. Conall Duffy

Subs

20. Tiernan Murphy for Heneghan (20)

19. James Brennan for Ruane (ht)

18. Sean Markham for Cregg (64)

Referee: Brendan Cawley (Kildare)